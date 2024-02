Mau tempo de volta. Chuva forte e mais frio até ao final da semana

A partir desta quarta-feira as temperaturas em Portugal devem baixar e a chuva e o vento fortes devem voltar, um pouco por todo o país.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) alerta para a mudança do tempo e coloca 13 distritos em aviso amarelo, por causa da chuva, vento e agitação marítima.

Os distritos em aviso amarelo, o menos grave na escala do IPMA, começam na manhã de quinta-feira no norte, com os ribeirinhos a terem três avisos, de chuva, vento e agitação marítima. Ao longo do dia os avisos vão chegando a distritos do centro e sul.

Os avisos vão todos até às 18h00 de quinta-feira. No mapa do continente, a verde estarão apenas os distritos de Beja, Évora, Faro, Portalegre e Santarém.

A chuva deve persistir até ao início da próxima semana. Só a partir de segunda-feira é que está previsto um novo aumento consistente das temperaturas.