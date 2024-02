Governo diz que estava em plenas funções quando aumentou agentes do SIRP e PJ

O Governo afirma que a aprovação das carreiras especiais do Serviço de Informações da República Portuguesa (SIRP) e a fixação do suplemento de missão da PJ foram decisões tomadas com o executivo em plenitude de funções.

Esta posição consta de um comunicado divulgado esta quarta-feira pelo gabinete do primeiro-ministro, António Costa, na sequência de notícias sobre o "calendário da revisão dos regimes ou de medidas de valorização de diversas carreiras da administração pública".

Na nota divulgada pelo executivo, assinala-se que, a partir do momento em que o Governo entrou em gestão, "todos os processos negociais que foram interrompidos".

No que respeita à controvérsia em torno da revisão do regime das carreiras especiais do SIRP, o executivo liderado por António Costa começa por alegar que "não era revisto desde os anos 90".

"Desde há muito se impunha a respetiva revisão, a qual, depois de cumpridos procedimentos internos de auscultação, culminou com a aprovação em Conselho de Ministros de 9 de novembro de 2023 do Decreto-Lei n.º 133/2023, publicado a 28 de dezembro", após a promulgação pelo Presidente da República", salienta-se no comunicado.

No comunicado, o executivo de António Costa aponta que do Programa de Governo constava o princípio da "conclusão da revisão das carreiras não revistas, com uma discussão alargada e transparente para harmonizar regimes, garantir a equidade e a sustentabilidade, assegurando percursos profissionais assentes no mérito".

"Em concretização do Programa do Governo de valorizar os salários e as carreiras, e não obstante a interrupção extemporânea da legislatura, foram aprovadas" uma série de medidas de valorização da estrutura remuneratória de diferentes categorias profissionais.

Neste comunicado, antes da alusão ao caso específico da PJ, o executivo refere como exemplos as categorias de assistente operacional, assistente técnica, técnico superior e "carreiras de grau de complexidade 2 para maior afastamento da Base Remuneratória da Administração Pública (através do Decreto-Lei de 16 de dezembro)".