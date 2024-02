Fernando Madureira fica em prisão preventiva

Fernando Madureira, líder da claque Super Dragões, vai aguardar o desenrolar da Operação Pretoriano em prisão preventiva. A medida de coação foi anunciada esta quarta-feira após vários dias de interrogatórios.

Hugo "Polaco", que também faz parte dos Super Dragões, também vai ficar em prisão preventiva na sequência da investigação aos desacatos na assembleia geral do FCP, de novembro.

Fernando Madureira e Hugo "Polaco" estão também impedidos de contactar com outros suspeitos na Operação Pretoriano, à exceção de familiares diretos, de acordo com o despacho do Tribunal Judicial da Comarca do Porto, a que a Renascença teve acesso. Vão passar a noite no edifício anexo da Polícia Judiciária do Porto.

Vítor Catão, adepto do FC Porto, vai ficar a aguardar o desenrolar do processo em prisão preventiva, mas só até estarem reunidas as condições para passar a prisão domiciliária com vigilância eletrónica. Também está proibido de contactar outros suspeitos e dirigentes dos Super Dragões.

Seis suspeitos na Operação Pretoriano ficam em liberdade, com as seguintes medidas de coação: apresentações às autoridades três vezes por semana, proibição de contactar com outros intervenientes no processo ou dirigentes da claque do FC Porto, ficam proibidos de aceder a instalações dos Super Dragões e não podem aceder a recintos desportivos para assistir a jogos do FC Porto.

Por fim, a outros dois arguidos foi determinado termo de identidade e residência e proibição de contacto com intervenientes no processo.

[em atualização]