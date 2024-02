Depressão Karlotta vai afetar Portugal nos próximos dias

Uma superfície frontal fria associada à depressão Karlotta vai fazer sentir os seus efeitos em Portugal a partir de amanhã, quinta-feira, anunciou o Instituto Português do mar e da atmosfera.

Contudo, a mudança do estado do tempo começará a fazer-se sentir já nesta quarta-feira, com chuva fraca, em especial nas regiões Norte e Centro, e com a intensificação do vento a partir do meio da tarde.

Segundo o IPMA, à medida que a superfície frontal fria se aproxima da Península Ibérica, começa a haver um agravamento das condições meteorológicas. Deste modo, para o dia de amanhã, quinta-feira, prevê-se períodos de chuva, que poderá ser por vezes forte, e com um caráter persistente no Minho e Douro Litoral.



O vento predominará de sudoeste, soprando fraco a moderado, sendo moderado a forte no litoral, com rajadas até 85 km/h, em especial no litoral Norte, e forte nas terras altas, com rajadas que poderão atingir 100 km/h.



O IPMA prevê também um aumento da agitação marítima no dia 8, com ondas de sudoeste com 4 a 5 metros de altura significativa.

Nas ilhas, particularmente no arquipélago da Madeira, o estado do tempo também será nesta quinta-feira afetado pela superfície frontal fria, prevendo-se chuva, por vezes forte, e vento de sudoeste, moderado a forte, com rajadas até 80 km/h, sendo até 100 km/h nas terras altas.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera colocou, entretanto, 13 distritos em aviso amarelo, por causa da chuva, vento e agitação marítima.

Os distritos em aviso amarelo, o menos grave na escala do IPMA, começam na manhã de quinta-feira no norte, com os ribeirinhos a terem três avisos, de chuva, vento e agitação marítima. Ao longo do dia os avisos vão chegando a distritos do centro e sul.

Os avisos vão todos até às 18h00 de quinta-feira. No mapa do continente, a verde estarão apenas os distritos de Beja, Évora, Faro, Portalegre e Santarém.

A chuva deve persistir até ao início da próxima semana. Só a partir de segunda-feira é que está previsto um novo aumento consistente das temperaturas.