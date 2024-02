Concentração de apoio a polícias do Corpo de Intervenção foi adiada

A concentração de apoio aos 44 polícias do Corpo de Intervenção da PSP que meteram baixa médica foi adiada devido à realização de reuniões internas na quinta-feira, indicou o Sindicato dos Profissionais da Polícia (SPP/PSP).

A manifestação estava marcada para as 8h00 de quinta-feira junto às instalações do Corpo de Intervenção (CI), na Calçada da Ajuda, em Lisboa, mas a concentração foi adiada, uma vez que vão realizar-se reuniões internas para resolver o problema de extinção do grupo operacional a que pertencem os 44 polícias do CI e que meteram baixas médicas no passado domingo, disse à Lusa o presidente do SPP.

Paulo Macedo avançou que vão realizar-se reuniões entre todos os membros do CI, mesmo com aqueles que estão de folga, e com os superiores hierárquicos, mas se estes encontros internos não tiverem qualquer resultado, a concentração volta a ser marcada.

Num comunicado hoje divulgado, a direção nacional da Polícia de Segurança Pública refere que 44 polícias pertencentes ao terceiro grupo operacional do CI, integrado na Unidade Especial de Polícia, apresentaram baixa médica no passado dia 4 de fevereiro.

A PSP avança que, tendo em conta "a situação inédita de 44 polícias de um grupo operacional terem apresentado baixa médica em simultâneo", o comandante da UEP, Luís Carrilho, promoveu a abertura de processo de inquérito visando apurar as circunstâncias do ocorrido.

Segundo a polícia, o comandante daquela unidade da PSP decidiu também "extinguir o terceiro grupo operacional e distribuir estes polícias pelos restantes grupos operacionais do CI em Lisboa, reativando o sexto grupo operacional" para "manter a normal atividade operacional do Corpo de Intervenção".