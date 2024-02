Câmara de Lisboa discute e vota alteração ao regulamento de horários dos estabelecimentos

A Câmara de Lisboa discute e vota, esta quarta-feira, a alteração ao regulamento de horários dos estabelecimentos, que prevê que todos os espaços até 100 metros quadrados [m²] que vendam bebidas alcoólicas encerrem às 22h00.

A proibição de venda de bebidas para a rua, a partir da 01h00, no Bairro Alto, Bica, Cais do Sodré e Santos é outra das propostas.

Prevê-se também a possibilidade de em estabelecimentos com mais de 100 m² considerados problemáticos naquilo que é o consumo de álcool ou compra de álcool a câmara decidir, por despacho, proibir a venda de bebidas alcoólicas.

Outras das alterações propostas são a obrigatoriedade de os estabelecimentos terem limitadores de som também nas televisões e nas esplanadas que tenham amplificação sonora, inclusive música ambiente, e a existência de um horário diferenciado entre a esplanada e o estabelecimento.

