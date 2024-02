Traição à democracia? ASPP acusa Costa de "aproveitamento" com ameaça de boicote eleitoral

A Associação Sindical dos Profissionais de Polícia (ASPP/PSP) acusa o primeiro-ministro de pretender desviar as atenções das reivindicações da classe.

Em causa está a carta aberta que António Costa enviou às plataformas de sindicatos da PSP e da GNR, depois de o presidente do Sindicato Nacional da Polícia (SINAPOL) ter admitido a possibilidade de o protesto poder, no limite, impedir o transporte dos boletins de voto e das urnas nas legislativas de 10 de março.

Na missiva, Costa considera que um possível boicote eleitoral seria um ato de “traição à democracia”.

Confrontado com as afirmações do presidente do SINAPOL, o presidente da ASPP/PSP reconhece que “não o teria dito daquela maneira”, porque “não pode estar em causa o funcionamento da liberdade política dos cidadãos portugueses”.