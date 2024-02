Operação Pretoriano. Medidas de coação conhecidas quarta-feira à tarde

As medidas de coação decididas pelo juiz de instrução Pedro Miguel Vieira, no âmbito da Operação Pretoriano, serão conhecidas na tarde de quarta-feira, revela Cristiana Carvalho, advogada do arguido Fernando Saul.

"As medidas de coação sairão amanhã, a partir das 16h00. Não sei se serão às 16h00, será a qualquer hora, entre as 16h00 e as 18h00", afirmou aos jornalistas a causídica, que representa o oficial de ligação dos adeptos do FC Porto, em declarações à saída do Tribunal de Instrução Criminal (TIC) do Porto.

A mesma informação foi confirmada à Lusa por fonte judicial, num dia em que houve a promoção do Ministério Público (MP) e os advogados apresentaram as respetivas posições, antes de o juiz de instrução decretar as medidas de coação.

De acordo com a mesma fonte, o juiz Pedro Miguel Vieira ordenou hoje a libertação de seis dos arguidos que ainda se encontravam detidos e sobre os quais o MP não pediu medidas de coação privativas da liberdade.

Nesse lote está incluída Sandra Madureira, mulher de Fernando Madureira e vice-presidente dos Super Dragões, uma das claques do FC Porto, que não quis prestar declarações.