"Nunca houve um ato eleitoral posto em causa pelos polícias"

“Não houve em momento algum, dentro do que eu me recordo, qualquer ato eleitoral posto em causa, ou qualquer situação fundamental do Estado de Direito, em que os polícias não tenham sabido assumir esse dever. Não será agora que o irão fazer”, reitera.

Para Bruno Pereira, as declarações do presidente do Sindicato Nacional da Polícia (Sinapol), Armando Ferreira, não foram bem interpretadas.

Os militares da GNR que apresentaram baixa médica, nos últimos dias, foram chamados, esta segunda-feira, a centros clínicos em Lisboa e no Porto.

No passado sábado, o presidente do Sinapol disse que “quem transporta os boletins e urnas de voto são as forças de segurança e, se acontecer nesse dia algo semelhante ao que está a acontecer hoje [falta de policiamento em jogos de futebol] , as coisas podem ganhar uma dimensão maior”,

"Eu temo que se calhar o senhor primeiro-ministro não vai ficar em funções só até 10 de março", acrescentou Armando Ferreira, na CNN Portugal.

Esta segunda-feira, o primeiro-ministro, António Costa, repudiou as palavras do presidente do Sinapol sobre eventual perturbação das eleições legislativas e afirmou acreditar que jamais as forças de segurança farão um ato desses de traição à democracia, numa carta de resposta dirigida ao porta-voz da plataforma sindical e presidente do Sindicato Nacional de Oficiais de Polícias, Bruno Pereira.

Sobre a reivindicação de um subsídio de missão como aquele que recebeu a Polícia Judiciária, nessa mesma carta de resposta, António Costa diz que o Governo de gestão não tem legitimidade para tomar uma medida com impacto orçamental permanente e duradouro.