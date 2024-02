Novo caso de sarampo num total de cinco na região Norte

A Direção-Geral da Saúde (DGS) confirmou, esta terça-feira, a existência de um novo caso de sarampo na região Norte, de um homem de 29 anos que está clinicamente estável e que foi associado a um outro caso identificado anteriormente.

Desde 11 de janeiro, foram confirmados sete casos de sarampo, dois na região de Lisboa e Vale do Tejo e cinco na região Norte, adiantou a autoridade de saúde em comunicado.

O homem, de 29 anos, está "clinicamente bem e fora do período de infecciosidade", sendo este "um caso secundário a um caso identificado previamente".

A DGS acrescentou que os casos foram confirmados laboratorialmente pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA).

Em 01 de fevereiro, a DGS tinha divulgado a identificação de três novos casos de sarampo na região Norte, que se somavam a outros três já identificados anteriormente.

"A DGS e a rede de Autoridades de Saúde, em colaboração com o INSA e com os profissionais de saúde, estão a acompanhar a evolução da situação de acordo com o previsto no Programa Nacional da Eliminação do Sarampo, com enfoque na confirmação de casos suspeitos e rastreio de contactos", lê-se no comunicado.

Aproveitando para apelar à vacinação de acordo com o Programa Nacional de Vacinação, a autoridade de saúde nacional recomenda que se alguém esteve em contacto com um caso suspeito de sarampo, ou se tem sintomas, ligue para a linha de saúde 808242424.