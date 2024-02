Incêndio em camião corta circulação na A4 no sentido Porto-Amarante

Um incêndio num camião, que derramou combustível para o pavimento, obrigou esta terça-feira ao corte da autoestrada A4 no sentido Porto-Amarante, ao quilómetro 51, indicou a concessionária Brisa e fontes da Proteção Civil.

O alerta para um incêndio rodoviário num veículo pesado de mercadorias foi registado às 06h25.

Em comunicado, a concessionária especifica que o incidente aconteceu ao quilómetro 51 no sentido Porto-Amarante.

Já o Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Tâmega e Sousa indicou à Lusa que este incêndio não causou vítimas, apenas danos no veículo e deixou algum combustível no pavimento.

No local, cerca das 07h45, estava 11 elementos auxiliados por cinco veículos de combate dos Bombeiros Voluntários de Vila Meã e de Lousada.

Também a brigada de trânsito da GNR do Porto e a Brisa estão no local, não havendo para já previsão de hora para a reabertura.