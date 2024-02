Incêndio desaloja mãe e filha em Ferreira do Alentejo

Duas mulheres, mãe e filha, ficaram desalojadas esta segunda-feira na sequência de um incêndio na sua habitação em Alfundão, no concelho de Ferreira do Alentejo, no distrito de Beja, disseram à agência Lusa fontes da Proteção Civil e da GNR.

A fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Baixo Alentejo indicou que o alerta para o incêndio, que ocorreu na Rua da Estalagem, foi dado às 19h34.

O fogo foi dado como dominado às 21h16, tendo "a casa ficado sem condições de habitabilidade", adiantou a fonte do comando sub-regional.

"As pessoas vão ser realojadas em casa de familiares", disse a fonte da GNR, acrescentando que a Polícia Judiciária foi contactada para investigar o incêndio.

Foram mobilizados para o local 29 operacionais dos bombeiros de Ferreira do Alentejo, da GNR e da empresa E-Redes, apoiados por 12 veículos.