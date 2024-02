Eleições. CNE recusa dizer o que fará quanto a alegada violação da lei pela IL

A Comissão Nacional de Eleições (CNE) escusou-se nesta terça-feira a dizer o que fará quanto à apresentação do programa eleitoral da IL, no sábado, que tinha considerado "propaganda proibida pela lei", mas que o partido decidiu realizar.

Contactado pela Lusa, o porta-voz da CNE, Fernando Anastácio, disse não ter quaisquer declarações a fazer sobre o assunto.

Na sexta-feira à noite, a CNE tinha considerado que a apresentação do programa eleitoral da IL, no sábado, constituía "propaganda proibida pela lei", uma vez que decorria no dia de reflexão das eleições regionais dos Açores.

Na altura, questionada pela Lusa se entendia que a IL estava impedida de apresentar o seu programa eleitoral às legislativas de 10 de março, a CNE respondeu que "a mesma força política concorre às eleições com a mesma sigla e o mesmo símbolo - as iniciativas de caráter geral que a promovam relevam para ambas as eleições".

"Por outro lado, o programa eleitoral da IL certamente que não será anunciado com a indicação expressa de que nenhuma das medidas propostas será aplicada à Região Autónoma dos Açores. Trata-se, obviamente de propaganda proibida pela lei", argumentava a CNE.

Apesar desta posição, a IL decidiu levar por diante a apresentação do seu programa eleitoral, sendo que, à entrada do evento, no sábado, o presidente do partido, Rui Rocha, tinha afirmado que os liberais não se deixavam intimidar.

IL pediu parecer à CNE

"Não tememos nenhuma consequência porque nós fizemos um pedido de parecer à CNE. Esse pedido de parecer foi claro no sentido de que este tipo de atividade era possível desde que não acontecesse no território dos Açores e portanto essa é a única decisão oficial que conhecemos", afirmou.