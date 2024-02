Agricultores protestam em Valença

Está previsto para esta hora mais um protesto de agricultores. Desta vez é em Valença, no distrito de Viana do Castelo.

Estão previstas duas marchas lentas com veículos pesados e tratores na localidade de São Pedro da Torre.

Os protestos que têm início previsto para as 7h30 deverão afetar a circulação na Estrada Nacional 13, junto à fronteira com a Galiza.

A iniciativa do Movimento dos Agricultores do Norte, que representa “agricultores, empresários agrícolas e cidadãos”, pretende sensibilizar a sociedade e o poder político “para o atual panorama dramático do setor agrícola no Norte de Portugal”.



Ao longo das últimas semanas, agricultores de vários países, incluindo em Portugal, têm feito marchas lentas e bloqueios em vários pontos dos países, reclamando a a valorização do setor e condições justas.