Operação Pretoriano. Advogada de Saul duvida do efeito negativo das novas provas

A advogada de Fernando Saul, funcionário do FC Porto e um dos atuais nove detidos na Operação Pretoriano, descartou esta segunda-feira que a situação do seu cliente esteja comprometida face à presença de novos elementos de prova no processo. "Se as provas poderão dificultar a situação? Entendo que não. O Fernando Saul teve de voltar cá, porque entendemos que devia de voltar. Motivos? Ele teve apenas de vir fazer um esclarecimento, mas não vou falar sobre o processo", enquadrou Cristiana Carvalho, em declarações aos jornalistas à saída do Tribunal de Instrução Criminal (TIC) do Porto. A advogada falava no final do complementar interrogatório de Fernando Saul, oficial de ligação aos adeptos do FC Porto, que tinha chegado ao local por volta das 9h30, sendo transportado numa carrinha celular da PSP a partir da esquadra da Bela Vista, no Porto. O funcionário do clube já tinha prestado declarações ao juiz de instrução na sexta-feira à noite e voltaria ao tribunal durante a tarde de sábado, quando foram juntas aos autos do processo as transcrições dos telemóveis de alguns dos detidos da Operação Pretoriano. Na altura, o juiz Pedro Miguel Vieira chamou os advogados de todos os 12 arguidos ao TIC, após analisar o relatório da informação presente em quatro telemóveis apreendidos nas buscas, remetendo os elementos de prova para o procurador do Ministério Público.

As diligências de sábado terminaram com as saídas em liberdade de Tiago Aguiar, outro dos funcionários do FC Porto envolvidos neste processo, António Moreira de Sá e Carlos Nunes, mais conhecido por "Jamaica", levando o número de detidos a baixar para nove. Os trabalhos reiniciaram-se a partir das 10h00 desta segunda-feira, com a audição de Fernando Saul, seguindo-se, por volta das 14h30, Fernando Madureira, líder dos Super Dragões, uma das claques do FC Porto, que já tinha chegado ao TIC cerca das 10h00, oriundo da esquadra de Santo Tirso, e presta declarações pela primeira vez desde a sua detenção. Inicialmente, Madureira não tinha a intenção de ser ouvido pelo juiz de instrução criminal, mas mudou de estratégia e mostra-se agora disponível para falar, numa audição que até estava prevista para ser realizada durante a tarde de sexta-feira, mas passou para hoje. Em silêncio ficam Sandra Madureira, mulher de Fernando Madureira e vice-presidente da claque Super Dragões, e Vítor Catão, adepto do FC Porto e ex-presidente do São Pedro da Cova, que não quer prestar declarações no TIC, ao contrário do que estava planeado.