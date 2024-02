Chuva regressa a meio da semana ao continente

Depois de um fim de semana com sol, o estado do tempo deverá mudar ligeiramente a partir de desta segunda-feira, esperando-se alguma precipitação no território continental a partir do meio da semana.

Para hoje prevê-se períodos de céu muito nublado, vento fraco, sendo moderado de norte nas serras algarvias no fim do dia, neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais, em especial do Nordeste Transmontano e Beira Alta e acentuado arrefecimento noturno.

As ilhas Terceira, São Jorge, Pico, Graciosa e Faial encontram-se sob aviso amarelo até às 17h00 locais de terça-feira (18h00 em Lisboa), devido a previsões de “precipitação por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada”.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o anticiclone localizado nas ilhas britânicas, que tem condicionado o estado do tempo no nosso território, está em enfraquecimento e no início desta semana teremos uma transição da corrente de leste para corrente de oeste, permitindo a passagem de sistemas frontais a partir do meio da semana.

No dia 9, sexta-feira, espera-se um episódio de precipitação persistente e por vezes forte, que atingirá todo o país, mas que será mais intenso a norte do sistema Montejunto – Estrela e em particular nas zonas montanhosas do litoral Norte e Centro. A precipitação deverá continuar em regime de aguaceiros durante todo o fim de semana de Carnaval de 10 e 11 de fevereiro. É esperada também forte agitação marítima no fim de semana.

As temperaturas continuarão acima dos valores usuais para esta época, nomeadamente na região Sul. Assim, a temperatura máxima deverá variar entre 8°C e 17°C nas regiões do interior Norte e Centro, entre 14°C e 20°C na região Sul, entre 14°C e 20°C na zona litoral Oeste e entre 16°C e 20°C na zona litoral Sul. A temperatura mínima no território continental estará entre 1°C e 10°C nas regiões do interior Norte e Centro, entre 6°C e 11°C na região Sul e entre 7°C e 12°C em todo o litoral.