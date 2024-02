Alunos envolvidos em caso de violação em Vimioso regressaram à escola

A tutela refere ainda que o AEV "emitiu despacho de instauração de procedimento disciplinar à assistente operacional" - que supostamente viu a agressão sexual e nada fez - "tendo nomeado instrutora do processo".

Quanto à alegada vítima, de 11 anos, "a mesma está a ter apoio psicológico" com os serviços de Psicologia do Agrupamentos de Escolas de Vimioso (AEV).

"A um dos alunos foi prorrogado o período de suspensão preventiva, tendo os restantes sete alunos regressado hoje, dia 5 de fevereiro", refere o ministério, em resposta enviada à agência Lusa, acrescentando que os processos disciplinares aplicados aos oito alunos, com idades entre os 13 e 16 anos, "estão a decorrer dentro dos prazos legais".

Na terça-feira, a Procuradoria-Geral da República (PGR) anunciou a instauração de inquéritos crime e tutelar educativo no âmbito do caso, ocorrido em 19 de janeiro.

A PGR explica que "o inquérito tutelar educativo (ITE) encontra-se previsto na Lei Tutelar Educativa, quando estão em causa factos qualificados pela lei como crime, praticados por menor(es) entre os 12 e os 16 anos".

Um dos oito alunos suspeitos de envolvidos no episódio de agressão sexual já tinha sido acompanhado pela Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP), devido a um episódio classificado como "ofensas corporais", ocorrido anteriormente no interior do estabelecimento de ensino, e que deu origem a um processo tutelar educativo.

"Tendo sido decidido pelo Ministério Público, nos termos do artigo 84.º da Lei Tutelar Educativa, pela suspensão do processo. Nesta medida foi solicitado pelo Ministério Publico, à DGRSP, apoio para a elaboração e acompanhamento do correspondente plano de conduta, cuja execução decorreu sem incidentes e se encontra concluída e reportada ao competente processo tutelar educativo", indica a DGRSP, em resposta enviada à Lusa.