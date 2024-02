Adeus, primavera antecipada. 13 distritos vão ficar sob aviso amarelo

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) alerta para a mudança do tempo no continente a partir de quinta-feira, colocando 13 distritos em aviso amarelo, por causa da chuva, vento e agitação marítima.

Os distritos em aviso amarelo, o menos grave na escala do IPMA, começam na manhã de quinta-feira no norte, com os ribeirinhos a terem três avisos, de chuva, vento e agitação marítima. Ao longo do dia os avisos vão chegando a distritos do centro e sul.

Os avisos vão todos até às 18h00 de quinta-feira. No mapa do continente, a verde estarão apenas os distritos de Beja, Évora, Faro, Portalegre e Santarém.

Em comunicado, o IPMA explica que serão emitidos avisos meteorológicos ao longo dos próximos dias e pede às pessoas para acompanharem as atualizações dos avisos e das previsões, "que tendo em conta a distância temporal e a incerteza associada, poderão sofrer alguns ajustes".

A próxima atualização do comunicado hoje divulgado será feita na terça-feira pelas 18h00.

Para já, com os dados disponíveis, o IPMA explica que depois da influência de um anticiclone que trouxe ao continente tempo estável e temperaturas acima da média (com uma onda de calor em regiões do norte e centro), a chuva vai voltar porque esse anticiclone deve enfraquecer, permitindo a aproximação de chuva (depressões atlânticas e superfícies frontais associadas).

E se a mudança já se nota na terça e na quarta-feira, com alguma chuva a norte e centro, é na quinta que se esperam períodos de chuva, por vezes forte, primeiro no Minho e Douro Litoral e depois em toda a parte.

Também aumentará a intensidade do vento, com rajadas que podem chegar a 90 quilómetros por hora no litoral norte e centro e até 110 quilómetros nas terras altas. E diminui a temperatura, para valores próximos do normal.

A agitação marítima aumenta a partir de quinta-feira, com ondas de quatro a cinco metros.

Na sexta-feira a situação é idêntica, podendo haver também trovoadas e queda de neve na Serra da Estrela.