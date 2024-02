Montenegro aconselha forças de segurança a ter "bom senso": "Ninguém está acima da lei"

O presidente do PSD, Luís Montenegro, compreende os motivos dos protestos das forças de segurança, mas afirma que isso "não dá o direito aos agentes de violarem a lei".

O líder social-democrata reagiu ao final da tarde de domingo aos acontecimentos deste sábado em torno do jogo entre Famalicão e Sporting, onde 13 em 15 agentes da PSP declararam baixas médicas a poucas horas do evento, o que levou ao adiamento do jogo e tornou difícil controlar confrontos entre adeptos das equipas.

"Este erro imperdoável do Governo não dá o direito aos agentes das forças de segurança de violarem a lei, de criarem indisciplina, e de provocarem um sentimento de insegurança nas populações", declarou Luís Montenegro num hotel em Ponta Delgada.

Assumindo que a culpa é do atual executivo, personificada em António Costa e José Luís Carneiro, o presidente do PSD lançou ainda outro aviso: "Os agentes não podem perder a razão. Espero, sinceramente, que terminem estas ameaças e que haja bom senso", afirma.

Em função daquilo que disse o Governo, sugerindo que há o risco de protestos destes estarem ligados a organizações extremistas, Montenegro diz que "espera também que não haja forças políticas extremistas e populistas a estimularem este tipo de excessos".

Sobre a solução para o problema, Luís Montenegro assume que "a situação não vai ser resolvida antes das eleições", mas não se compromete com nada em concreto.

O líder do PSD assinala as diferenças para o PS em relação a este tema: "Não silenciamos, não somos indiferentes, fixamos uma prioridade e não temos a responsabilidade de ter governado o país durante oito anos".