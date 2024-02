MAI abre inquérito às "súbitas baixas médicas" na PSP que adiaram Famalicão-Sporting

Não um, mas dois inquéritos serão abertos às polícias. A decisão foi tomada pelo Ministério da Administração Interna que quer um inquérito urgente para apurar o que se passou no jogo do Famalicão-Sporting, adiado devido a um número invulgar de baixas entre as forças de segurança. As "baixas súbitas" são exatamente um dos pontos que o ministério de José Luís Carneiro quer ver esclarecido quanto antes. Além disso, também as declarações do presidente da Sinapol, que sugeriu que as legislativas poderiam estar em risco, vão ser alvo de uma investigação.

"O Ministro da Administração Interna (MAI) determinou a abertura de um inquérito aos acontecimentos a respeito do policiamento do jogo Famalicão-Sporting. Será também aberto inquérito a declarações de sindicalista sobre a atividade da PSP no contexto dos próximos atos eleitorais", lê-se no comunicado enviado às redações.

"O Ministro da Administração Interna determinou a abertura de um inquérito urgente, por parte da Inspeção Geral da Administração Interna (IGAI), aos acontecimentos que respeitam ao policiamento, pela PSP, do jogo Famalicão – Sporting, da Primeira Liga de futebol, em especial dos que se reportam a generalizadas e súbitas baixas médicas apresentadas por polícias", esclarece a nota do gabinete de José Luís Carneiro.



No mesmo documento, dá-se conta de que o ministro José Luís Carneiro convocou os responsáveis máximos das forças de segurança para uma reunião, no domingo, às 9h00 no Ministério da Administração Interna. Foram convocados o diretor nacional da Polícia de Segurança Pública e o comandante-geral da Guarda Nacional Republicana.

Declarações do presidente da Sinapol na berlinda

Foi também determinada a abertura de um inquérito, "a respeito de declarações de um responsável sindical relativas à atividade da PSP no contexto dos próximos atos eleitorais, nomeadamente a possibilidade de estar em causa o transporte de urnas de votos".

Embora sem referir o nome, em causa estão as declarações de Armando Ferreira, presidente da Sinapol. “Temo que, se calhar, o senhor primeiro-ministro não vai ficar em funções só até ao dia 10 de março", disse o presidente do Sindicato Nacional da Polícia, este sábado à noite, numa entrevista à CNN Portugal. "Quem transporta os boletins e urnas de voto são as forças de segurança e, se acontecer nesse dia algo semelhante ao que está a acontecer hoje, as coisas podem ganhar uma dimensão maior”, sublinhou o presidente do Sinapol.