Homem esfaqueado mortalmente na Madeira

Um homem sofreu uma agressão com arma branca na madrugada deste domingo, no concelho da Ribeira Brava, na Madeira, tendo acabado por morrer, indicou à agência Lusa fonte da PJ.

A mesma fonte referiu apenas que a PJ foi chamada a intervir, adiantando que a investigação está na sua alçada, uma vez que se trata de uma suspeita do crime de homicídio.

De acordo com uma fonte os Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e da Ponta do Sol, a agressão aconteceu cerca das 02:30, nas imediações de uma paróquia na freguesia do Campanário, na zona oeste da Madeira.