Corpo de homem retirado do rio Alva no concelho de Oliveira do Hospital

O corpo de um homem de 50 anos foi retirado esta tarde do rio Alva, na freguesia de Penalva de Alva, concelho de Oliveira do Hospital, distrito de Coimbra, disse à agência Lusa fonte da GNR.

De acordo com o Comando Territorial da GNR de Coimbra, o homem, que vivia sozinho, não era visto desde sexta-feira.

O alerta no Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Coimbra para uma ocorrência de busca e resgate chegou pelas 15h50.

De acordo com a mesma fonte, estiveram envolvidos na operação de resgate do corpo 12 operacionais apoiados por quatro veículos dos bombeiros, da GNR e da Proteção Civil de Oliveira do Hospital. Deslocou-se ainda ao local o delegado de saúde.