Atrasos consecutivos comprometem futuro da Oncologia

De acordo com a ERS nos primeiros seis meses do ano de 2023, mais de sete mil utentes aguardavam cirurgia programada na área de oncologia, 19% dos quais com espera superior aos Tempos Máximos de Resposta Garantidos. O Núcleo do Norte da Liga Contra o Cancro lembra que os tempos de espera das consultas em oncologia chega a ultrapassar os 60% e 70% superiores ao estabelecido na legislação.

Em declarações à Renascença, Vitor Veloso, do Núcleo Regional do Norte da Liga, sublinha “os sinais

de algumas dificuldades, nomeadamente com a crise nas urgências, lotação dos hospitais, falta de recursos humanos e atrasos nos diagnósticos, tratamentos e consultas”, e diz que “esta situação é altamente gravosa para os doentes oncológicos”. “Repare bem o tempo aqui comanda muita coisa e efetivamente pode fazer a diferença entre uma cura e uma morte anunciada”, reforça.

O responsável afirma que “a saúde é um direito fundamental, e todos têm o direito a cuidados de saúde acessíveis, atempados e de qualidade”.

No âmbito do Dia Mundial do Cancro, o Núcleo Regional do Norte da Liga Portuguesa Contra o Cancro entrega amanhã, 5 de fevereiro 17 bolsas de investigação e cabazes alimentares a doentes oncológicos. Vitor Veloso lembra a importância de “ajudar no apoio à investigação em cancro”.

“A investigação na área da oncologia tem permitido enormes progressos na prevenção, diagnóstico e tratamento do cancro, deste modo este núcleo faz um investimento anual de mais de 200 mil euros”, relata.

O responsável revela que atualmente “só o gabinete de apoio ao doente da LPCC-NRN no IPO-Porto apoia mais de 550 doentes oncológicos, maioritariamente da área do Porto. Da região Norte serão muito mais”.

O Dia Mundial do Cancro é uma iniciativa da UICC (União Internacional de Controlo do Cancro), a maior e mais antiga organização internacional que se dedica a combater o cancro.

A cerimónia do Dia Mundial do Cancro do Núcleo Regional do Norte conta com a presença de Vítor Veloso e do Professor Doutor Manuel Sobrinho Simões, a partir das 10h, desta segunda-feira, na sede da Liga Portuguesa Contra o Cancro – Núcleo Regional do Norte.