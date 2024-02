Operação Pretoriano. Dois detidos vão ser libertados

Tiago Aguiar e António Moreira de Sá, dois dos 12 detidos no âmbito da Operação Pretoriano, vão ser libertados, informou este sábado o advogado de um dos dois à saída do Tribunal de Instrução Criminal do Porto. Jorge Correia, advogado de António Moreira de Sá, referiu que o seu cliente vai ser libertado por o Ministério Público (MP) não considerar serem necessárias medidas de coação privativas de liberdade.

De acordo com o mesmo advogado, quando saiu do tribunal estava a ser ouvido Carlos Nunes, enquanto Vítor Catão optou, ao contrário do inicialmente previsto, por não falar com o juiz. As audições devem continuar na segunda-feira, a partir das 10h00, com Fernando Saul, oficial de ligação dos adeptos do FC Porto, seguido de Fernando Madureira, líder da claque dos "dragões".

Fernando Saul já tinha sido ouvido, mas vai sê-lo novamente depois de as transcrições dos telemóveis de alguns dos 12 detidos da Operação Pretoriano terem sido juntas aos autos do processo, adiantou fonte judicial à agência Lusa.

O juiz de instrução criminal Pedro Miguel Vieira tinha chamado os advogados de todos os arguidos ao Tribunal de Instrução Criminal (TIC) do Porto antes das 12h30, depois de ter analisado o relatório do conteúdo presente em alguns telemóveis apreendidos durante as buscas, remetendo esses meios de prova para o procurador do Ministério Público (MP).