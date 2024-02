Manifestação de extrema-direita reúne centenas de pessoas em Lisboa

Uma centena de manifestantes de extrema-direita juntou-se este sábado no Largo Camões, em Lisboa, num protesto contra aquilo que diz ser a islamização da Europa e com críticas ao Governo português. Empunhando faixas com mensagens como "Stop Islão" ou "Portugal aos portugueses", o grupo partiu às 18h25 horas do Largo Camões, em direção à Praça do Município, cantando o hino português e gritando "Portugal, Portugal".

Rodeados de um forte dispositivo policial, à passagem pelo Largo do Chiado, acenderam tochas e ouviram, à sua passagem, vários transeuntes gritar: "Fascismo nunca mais", "Não passarão".

Mário Machado, dirigente do grupo 1143, que organizou a manifestação, também de megafone, apelava aos manifestantes para não responderem : "São provocações, vamos mostrar que cumprimos a lei."