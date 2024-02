Agricultores desmobilizam em Estarreja após marcação de reunião com ministra

Os agricultores que cortaram esta sexta-feira o acesso da Estrada Nacional (EN) 109 às autoestradas A1 e A29 em Estarreja, no distrito de Aveiro, já desmobilizaram após a marcação de uma reunião, na próxima semana, no Ministério da Agricultura.

Segundo disse à Lusa Filipe Duarte, porta-voz do grupo de agricultores, os acessos foram desbloqueados pelas 22h00 de sexta-feira e os agricultores esperam agora pelos resultados de uma reunião marcada para terça-feira, às 17h00, com a ministra da Agricultura e Alimentação, Maria do Céu Antunes, e o secretário de Estado da Agricultura, Gonçalo Rodrigues.

"Não queremos subsídios, queremos que valorizem o nosso produto, nós não somos subsidiodependentes, e precisamos que esta PAC [Política Agrícola Comum] que foi aprovada, seja ligeiramente alterada porque as ecoambientais, do jeito que estão, nós agricultores não conseguimos trabalhar", afirmou o produtor de carne e leite de Válega, no concelho de Ovar.

Entre as principais reivindicações dos agricultores estão um preço justo à produção e a regularização do mercado.

"O produtor tem que ficar com uma margem no mínimo de 50 a 60% do produto equivalente à venda final", advogou Filipe Duarte, explicando que os produtores não podem "ficar com 30% e os intermediários ficarem com os 70%".