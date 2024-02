Acordo para compra do JN e TSF está fechado, mas falta assinar

Contactado pela Lusa, Diogo Freitas, que lidera um grupo de investidores e empresários de Portugal que tinha manifestado interesse em 12 de janeiro em comprar o Jornal de Notícias (JN), O Jogo, JN História, Notícias Magazine, Evasões e Volta do Mundo, assim como a maioria do capital da Sociedade Notícias Direct, bem como a TSF, disse que "o acordo está fechado", mas que este "ainda não foi assinado".

O acordo prevê a compra do "JN, TSF e mais aquelas revistas pequenas", conforme o comunicado divulgado no mês passado, acrescentou, sem adiantar mais pormenores.

"Somos um grupo de investidores e empresários de várias geografias de Portugal, com especial predominância para o Norte do país, que temos observado com preocupação os recentes acontecimentos que colocam em causa a estabilidade do GMG, a reputação das suas marcas e o emprego dos seus profissionais", lia-se na proposta de intenção de compra dirigida aos acionistas da Global Media a que a Lusa teve acesso em janeiro.

Nessa proposta, assinada por Diogo Freitas, da Officetotal Food Brands, de Ponte de Lima, no distrito de Viana do Castelo, em representação do novo consórcio para a solução da Global Media, este grupo de empresários referia que para contribuir para o futuro e viabilidade financeira das marcas do grupo estava disposto a adquirir o JN, O Jogo, JN História, Notícias Magazine, Evasões e Volta do Mundo, assim como a maioria do capital da Sociedade Notícias Direct e também para ser uma "solução para a rádio TSF".