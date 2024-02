Trabalhador morre em acidente no aterro de Viana do Castelo

Um homem de 31 anos morreu esta quinta-feira na sequência de um acidente de trabalho num aterro sanitário em Viana do Castelo, adiantaram à Lusa fontes policiais.

O alerta para o acidente foi dado pelas 19h25, para um acidente de trabalho no aterro sanitário de Resulima, na freguesia de Vila Fria, Viana do Castelo.

Fonte da GNR referiu à Lusa que o trabalhador estaria a manobrar uma máquina empilhadora, para descarregar material de um pesado de mercadorias.

"Durante a manobra virou a máquina. Apesar de ter ficado encarcerado saiu pelos próprios meios, foi assistido no local mas acabou por morrer", explicou a mesma fonte.

O Comando Sub-regional do Alto Minho disse à Lusa que o óbito foi declarado no local.

Na ocorrência estiveram elementos dos Bombeiros Sapadores de Viana do Castelo, da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Alto Minho, da ambulância do INEM e da GNR.