Protesto na PSP. Agentes tentaram entregar armas de serviço

Polícias de vários comandos do país tentaram entregar as armas de serviço como forma de protesto, avança a PSP. Segundo esta força de segurança, existe "um número de baixas médicas superior ao habitual" entre os agentes.

Num esclarecimento sobe as ações de protesto por parte dos polícias, a direção nacional da PSP dá conta que em determinadas subunidades de diferentes Comandos Territoriais de Polícia existiram "algumas situações em que polícias, ao entrar de serviço, solicitaram para entregar a sua arma de serviço", mas "tais ações não foram concretizadas".

"Atendendo ao plasmado no Estatuto Disciplinar da PSP, os polícias têm que observar as normas legais e regulamentares e as instruções de serviço emanadas pelos superiores hierárquicos, bem como tomar conta de quaisquer ocorrências integradas na esfera da sua competência e utilizar com prudência todos os bens e equipamentos que lhes forem distribuídos ou confiados no exercício das suas funções ou por causa delas, pelo que tais ações não foram concretizadas", precisa a PSP.

A Polícia de Segurança Pública garante também que, "embora exista um número de baixas médicas superior ao habitual, tal facto não está a colocar em causa a normal prestação de trabalho desta força de segurança", que continua a manter "elevada capacidade e prontidão operacional".

Numa ação que surgiu nas redes sociais de apelo à entrega das armas, polícias de vários comandos do país da PSP, sobretudo em Braga e na esquadra do aeroporto de Lisboa, decidiram entregar as armas de serviço como forma de protesto, mas sem sucesso.