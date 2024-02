"Princípio de entendimento" para solução na Global Media

Foi alcançado um "princípio de entendimento" para uma solução no grupo de comunicação social Global Media, anunciou esta sexta-feira um grupo de acionistas .

"Os acionistas Marco Galinha, Kevin Ho, Mendes Ferreira e José Pedro Soeiro vêm reiterar que estão, no âmbito das suas responsabilidades, totalmente comprometidos com o futuro do Grupo Global Media (GMG)", referem, em comunicado.

"Neste sentido, existe um princípio de entendimento com vista a encontrar uma solução que assegure os títulos do GMG e as condições de trabalho de todos os seus trabalhadores", adiantam os três acionistas.

No âmbito deste entendimento, está previsto o pagamento dos salários até ao dia 7 de fevereiro.

Também estão a ser avaliados mecanismos para a regularização do subsídio de Natal dos trabalhadores do grupo Global Media, que detém o Diário de Notícias, o Jornal de Notícias, a TSF, o Jogo, entre outros títulos.

Contactado pela Renascença, Diogo Freitas, que representa um grupo de empresários que pretende comprar o JN, O Jogo e a TSF, sublinha que o acordo ainda não está fechado e, por isso, remete declarações para mais tarde.