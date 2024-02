Fim de semana de primavera, mas com noites frias

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para o continente um fim de semana com temperaturas máximas em valores acima do normal para a época do ano, sem chuva, mas com noites frias.

Para esta sexta-feira, prevê-se céu pouco nublado ou limpo e vento fraco a moderado do quadrante leste, soprando por vezes forte nas terras altas das regiões Norte e Centro.

As previsões apontam ainda para neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais, mais provável no Nordeste Transmontano e na Beira Alta, acentuado arrefecimento noturno e pequena descida da temperatura máxima nas regiões Norte e Centro.

Em termos de temperaturas, as mínimas vão oscilar entre o 1 graus Celsius, em Bragança, e os 11, no Porto, e as máximas entre os 12, em Vila Real e na Guarda, e os 23, em Leiria.

Para sábado destaca-se uma pequena descida da temperatura máxima a sul do sistema montanhoso Montejunto-Estrela e para domingo uma pequena descida da temperatura mínima.