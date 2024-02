Fernando Madureira vai prestar declarações ao juiz na sexta-feira

O advogado de Fernando e Sandra Madureira, Miguel Marques Oliveira, garante que o líder da claque do FC Porto vai prestar declarações da Operação Pretoriano, processo que investiga os incidentes ocorridos durante uma Assembleia Geral dos "dragões".

No entanto, o advogado disse aos jornalistas, à saída do Tribunal de Instrução Criminal do Porto, que a mulher de Fernando Madureira, Sandra, deverá permanecer em silêncio.

"Há quem lide com a situação de uma forma melhor e há quem lide de uma forma menos aprazível. Poderão não ser prestadas declarações em virtude do estado emocional das pessoas", começou por explicar Miguel Marques Oliveira.

O advogado esclareceu ainda que serão vários os arguidos que esta sexta-feira estão dispostos a prestar declarações.

"O Fernando Madureira não irá prestar declarações hoje. Irá prestar, em princípio, pela tarde de amanhã [sexta-feira]. Julgo que cinco ou seis vão prestar declarações. Hoje, serão apenas dois arguidos", disse ainda o advogado.