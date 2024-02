Concentração de extrema-direita no Camões. PSP não se opõe e Câmara de Lisboa dá luz verde

A Câmara de Lisboa não manifesta oposição ao desfile de extrema-direita previsto para sábado, entre o Largo do Camões e os paços do concelho, apurou a Renascença.

A autarquia não recebeu qualquer parecer da PSP a levantar problemas de segurança e dá luz verde à manifestação, avança fonte da Câmara de Lisboa.

Esta ação de extrema-direita no Largo do Camões, junto ao Bairro Alto, não levanta questões de segurança pública, ao contrário da manifestação que estava marcada para a zona da Mouraria e do Martim Moniz e que foi proibida.

A nova concentração de extrema-direita, contra o que dizem ser a "islamização da Europa", está marcada para sábado, no Largo do Camões. O protesto começa pelas 18h00 e depois seguirá para a Câmara de Lisboa, na zona da Rua do Arsenal.