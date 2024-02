Cancro. Tempos de espera para cirurgia aumentaram para doentes urgentes

Os tempos máximos de resposta garantidos para cirurgia oncológica diminuíram em média, mas aumentaram para os doentes com cancro que devem ser operados em três dias, segundo uma avaliação de acesso relativa ao triénio 2019-2021, que foi divulgado esta sexta-feira.

Na Sessão Comemorativa do Dia Mundial de Luta Contra o Cancro, Donzília Brito, adjunta do Programa Nacional para as Doenças Oncológicas da Direção-Geral da Saúde (DGS), adiantou que os tempos de espera aumentaram em 2020 devido à covid-19, mas foram recuperados em 2021, atingindo os níveis de 2019, ano pré-pandemia.

Da acordo com os dados, a média do tempo de espera era de 38 dias em 2019, subiu para 40 no ano seguinte e em 2021 baixou para 35 dias.

"Verificamos que há uma homogeneidade ao longo do triénio, portanto as prioridades não se alteraram, mas verificamos uma coisa interessante, que foi um aumento no tempo de espera média dos doentes de nível 4 (urgência diferida) que devem ser operados em três dias", disse, acrescentando que não tem explicação para esta situação.

Citando dados da unidade de gestão de acesso da Administração Central do Sistema de Saúde, a cirurgiã oncológica adiantou houve um aumento de 20% das cirurgias oncológicas, apesar do decréscimo na altura da pandemia.