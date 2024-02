Protesto. Agricultores condicionam acesso à Ponte Vasco da Gama em Alcochete

Agricultores concentrados em Alcochete anunciam uma marcha lenta no IC32 que poderá afetar o acesso a Lisboa, pela Ponte Vasco da Gama.

Um dos promotores do protesto, Daniel Pacífico, diz ter-se chegado a acordo com a GNR de modo a evitar que o protesto de instalasse no tabuleiro.

A notícia da desmobilização do protesto dos agricultores revela-se, assim, manifestamente exagerada. Além deste foco de protesto em Alcochete, há anúncio de manifestações em Estarreja e Coimbra.

Os movimentos persistem, apesar do anúncio de desmobilização, na última noite, após terem recebido garantias do Governo no sentido de que serão restituídos, muito em breve, os apoios que haviam sido retirados.