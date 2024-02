Unidade de intervenção da GNR nas fronteiras para impedir bloqueio de agricultores

A GNR destacou a unidade de intervenção para as principais fronteiras, para tentar impedir um bloqueio por parte dos agricultores que manifestam esta quinta-feira, avança a CNN Portugal.



Vilar Formoso e Caia são alguns dos pontos em que a Guarda Nacional Republicano terá uma presença mais "musculada" em dia de protesto dos agricultores. Um contingente reforçado de militares da GNR e viaturas com jatos de água foram colocados de prevenção.



A GNR vai acompanhar os tratores no percurso até aos locais de protesto e barrar os agricultores para evitar bloqueios.

Os agricultores do Alentejo prometeram bloquear com tratores e máquinas agrícolas as três principais fronteiras da região com Espanha, no âmbito do protesto contra a decisão do Governo de cortar ajudas ao setor.