Pedro Nuno Santos recebido por protestos de polícias. "Temos de ter empatia"

O secretário-geral socialista, Pedro Nuno Santos, foi recebido esta quinta-feira debaixo de fortes protestos por parte elementos das forças de segurança quando entrava para um comício do PS em Vila Franca do Campo, na ilha de São Miguel, nos Açores.

Algumas dezenas de homens, maioritariamente vestidos de cores escuras, aguardaram a chegada do novo líder socialista para reivindicar melhores condições para a classe.

Quando Pedro Nuno Santos se aproximou e tentou conversar com os manifestantes, os homens da PSP, GNR e Guarda Prisional permaneceram calados e seguraram cartões vermelhos ao secretário-geral do PS.

"Queremos que se sintam dignificados e respeitados. O vosso trabalho é das principais razões para que Portugal seja um dos países mais seguros do mundo", disse Pedro Nuno Santos à formação de homens que se manteve em silêncio.

Com a garantia de que o PS está a "trabalhar numa solução" para que os agentes da PSP se "sintam valorizados", Pedro Nuno Santos remete medidas concretas para o programa eleitoral.

Sobre os protestos dos agricultores, que marcaram esta quinta-feira com bloqueios de estradas por todo o país, o novo secretário-geral do PS admitiu que "obviamente" está preocupado com a situação e garantiu ter "empatia" pelas reivindicações dos trabalhadores do setor primário.

