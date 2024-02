Manifestação anti-Islão. PSP prepara operação policial enquanto aguarda decisão judicial

“Esta monitorização e recolha contínuas de informação permitem avaliar os potenciais riscos associados à iniciativa e planear a operação policial mais adequada às necessidades”, sublinham as autoridades.

A PSP está a preparar uma operação policial para uma possível manifestação anti-islâmica em Lisboa, no sábado, ao mesmo tempo que aguarda o resultado de uma providência cautelar interposta por militantes de extrema-direita .

A Câmara de Lisboa não autorizou a manifestação anti-islâmica, na zona do Martim Moniz e na Mouraria, baseada num parecer da PSP, que alertou para um risco elevado para a ordem e segurança públicas.

O promotor do protesto não concordou com a decisão e interpôs uma providência cautelar junto do Tribunal Administrativo. A decisão judicial ainda não é conhecida.

O Sistema de Segurança Interna (SSI) garante à Renascença que acompanha com atenção os desenvolvimentos relacionados com a anunciada manifestação “Contra a Islamização da Europa".

Perante as notícias de que os organizadores do protesto não desistiram da ideia, a Renascença pediu esclarecimentos ao Sistema de Segurança Interna.

Na resposta, por escrito, o SSI explica que são matérias de natureza reservada. Ainda assim, declara-se atento e admite que, atendendo às características sociais e físicas do local em causa, trata-se de um evento de risco elevado.

A Renascença também contactou o Ministério da Administração Interna e a Câmara de Lisboa. Ainda não obtivemos qualquer resposta.

Para Jorge Bacelar Gouveia, presidente do Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo (OSCOT), a atenção das forças de segurança é compreensível face aos riscos envolvidos, mas sem colocar em causa o direito de reunião.