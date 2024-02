Homem morre atropelado por comboio em passagem de nível de Caminha

Um homem morreu esta quinta-feira colhido por um comboio na passagem de nível de Esteiró, concelho de Caminha, levando ao corte temporário da linha do Minho, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

O atropelamento ferroviário aconteceu pelas 12h30 e um homem, de idade desconhecida, morreu, indicou o Comando sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Minho, que abrange os 10 concelhos do distrito de Viana do Castelo.

A linha do Minho esteve cortada para limpeza e foi reaberta às 14h05, de acordo com a CP - Comboios de Portugal.

Fonte da CP esclareceu que os passageiros do comboio "aguardaram" enquanto decorriam os trabalhos.