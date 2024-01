Operação Pretoriano. Fernando Madureira e Vítor Catão detidos pela PSP

Fernando Madureira, líder da claque do FC Porto "Super Dragões", foi detido esta quarta-feira pela PSP, apurou a Renascença junto de fonte judicial.

Em comunicado, a Procuradoria-Geral Distrital do Porto refere que há pelo menos 12 detidos no âmbito de uma operação ocorrida no Grande Porto esta quarta-feira, mas não identifica nenhum suspeito.

Entre os detidos estão a mulher de Madureira, Sandra Madureira, Vítor Catão, ex-dirigente do São Pedro da Cova, e Fernando Saul, oficial de ligação aos adeptos do FC Porto e speaker do Estádio do Dragão.

""Está em causa a prática dos crimes de ofensa à integridade física no âmbito de espetáculo desportivo ou em acontecimento relacionado com o fenómeno desportivo, coação agravada, ameaça agravada, instigação pública a um crime, arremesso de objeto ou de produtos líquidos e atentado à liberdade de informação", lê-se.

As buscas das autoridades foram realizadas em casa de elementos dos Super Dragões, de acordo com o "Jornal de Notícias".



Segundo a "CMTV", um dos suspeitos de agredir o segurança na casa de André Villas-Boas está também entre os detidos.

Em causa, estarão crimes de ofensas corporais, danos, coação e ameaça, devido aos incidentes na Assembleia-Geral do FC Porto a 13 de novembro.

O Ministério Público (MP) tinha instaurado um inquérito às agressões que ocorreram na Assembleia Geral Extraordinária do FC Porto.

André Villas-Boas, candidato às eleições, já tinha pedido que o Ministério Público investigue as agressões de uma "guarda pretoriana".

A AG estava inicialmente marcada para uma sala no interior do Estádio do Dragão, mas o inesperado número de sócios levou o evento para o Dragão Caixa. A AG ficou marcada por desacatos e agressões entre sócios.



[Atualizado às 12h05]