José Paulo Fafe deixa presidência da Global Media

O presidente executivo (CEO) do grupo de comunicação social Global Media, José Paulo Fafe, anunciou esta quarta-feira a demissão do cargo.

Ao fim de quatro meses no cargo, José Paulo Fafe renuncia à presidência executiva da Global Media, onde também detinha os pelouros editorial, de expansão e novos produtos.

"Faço-o por estarem esgotadas as condições para exercer essas funções", indica José Paulo Fafe, em comunicado.

O CEO demissionário da Global Media, grupo que detém títulos como Diário de Notícias, Jornal de Notícias, TSF, O Jogo ou o Dinheiro Vivo, justifica a saída o facto de alguns "pressupostos essenciais" do projeto estão comprometidos, nomeadamente o "necessário entendimento entre acionistas para levar a cabo a reestruturação editorial que há muito o grupo necessita".

José Paulo Fafe considera que a reestruturação é "o único caminho possível para um reposicionamento dos seus principais títulos e marcas, condição indispensável para o seu crescimento e expansão".

O administrador demissionário termina o comunicado a dizer que "o rigor e a qualidade do jornalismo não se defendem com meras frases de efeito, slogans gastos ou escondendo factos e realizadas indesmentíveis".

"Constrói-se com projeto, com propósito e fundamentalmente com a coragem, com o propósito e fundamentalmente com a coragem que falta aos que, preferindo refugiar-se num passado que lhes esconde as fraquezas, se recusam, muitas vezes por inépcia e incompetência, a fazer o futuro", conclui José Paulo Fafe.

A notícia da demissão do CEO da Global Media é conhecida no dia em que os trabalhadores da TSF denunciaram que ainda não receberam o salário de janeiro nem receberam qualquer aviso ou resposta da administração.