Bebé de 18 meses morre depois de acidente em creche de Lisboa

Uma criança de dezoito meses morreu esta quarta-feira de manhã no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, depois de ter passado a noite na unidade, para onde foi transportada na terça-feira ao final do dia, confirmou a Renascença com o Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte. Na véspera, a criança sofreu um acidente numa creche, também em Lisboa. As circunstâncias da morte continuam, para já, por esclarecer e o caso deverá ser objeto de investigação por parte do Ministério Público, já que não se tratou de uma morte natural.

A Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental, que gere o estabelecimento escolar (uma IPSS), emitiu um comunicado sobre o caso onde explica que se "verificou um incidente" com a criança pelas 16h00 e esta, na sequência disso, terá entrado em paragem cardiorrespiratória. Além do que é dito no comunicado, e depois de contactada pela Renascença, a associação, que gere a creche inclusiva, não quis entrar em mais detalhes.

Depois do acidente, segundo o comunicado, foram efetuados os "cuidados primários e consequentes manobras de reanimação", e "após chegada dos meios de socorro, a criança foi transportada para o Hospital de Santa Maria", esclarece a instituição.

A creche, ao que a Renascença apurou, encontra-se encerrada para "proceder à imediata averiguação das circunstâncias do incidente, por forma a remeter ao Ministério Público toda a informação disponível".

A Segurança Social também já foi informada do sucedido, adianta fonte da instituição.