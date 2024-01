Nega no Montijo. Recusada renovação da declaração de impacto ambiental

O projeto do aeroporto do Montijo não recebeu a renovação da declaração de impacto ambiental pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas.

A decisão, a manter-se, inviabiliza o município da margem sul do Tejo como eventual localização para o novo aeroporto de Lisboa, pois obriga a uma nova avaliação que pode demorar vários meses.

Segundo avançou a SIC Notícias, o ICNF considerou que existiu uma alteração das circunstâncias e do quadro ambiental.

A ANA já terá sido informada pela Agência Portuguesa do Ambiente e tem agora 10 dias para contestar.

A opção do Montijo como aeroporto complementar à Portela sempre foi a opção preferencial da ANA , argumentando que é “uma alternativa que”.

No entanto, o relatório preliminar da Comissão Técnica Independente aponta para Alcochete e Vendas Novas como as soluções viáveis para o novo aeroporto. No topo das preferências, os peritos defendem uma solução Portela+1, com a o aeroporto Humberto Delgado a coexistir, no início, com a nova localização.

Esta segunda-feira, diversas organizações ambientalistas também se pronunciaram sobre o tema. Um parecer conjunto, entregue no âmbito da consulta pública do relatório preliminar da comissão técnica independente (CTI) defende a localização de Vendas Novas como a mais positiva para o novo aeroporto de Lisboa, em termos ambientais e de saúde pública