Motociclista morre em colisão com ligeiro de mercadorias em Famalicão

Um homem de 46 anos morreu esta terça-feira na sequência de uma colisão entre um motociclo e um veículo ligeiro de mercadorias em Vermoim, Vila Nova de Famalicão, distrito de Braga, adiantou à Lusa fonte da Proteção Civil.

O alerta para o acidente na Avenida João XXI, na Estrada Nacional 206, em Vermoim, concelho de Vila Nova de Famalicão, foi dado pelas 20h08.

Da colisão resultou um morto, o condutor do motociclo e um ferido leve, referiu fonte do Comando Sub-regional do Ave.

No local estiveram elementos dos Bombeiros Voluntários Famalicenses, do INEM e da GNR.