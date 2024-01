Morte de adepto do FCP. Arguidos começam a ser julgados esta terça-feira

Sete arguidos acusados da morte de um adepto junto ao Estádio do Dragão, durante os festejos do título, em maio de 2022, começam a ser julgados no Tribunal São João Novo.

Além destes sete arguidos, acusados por homicídio, um outro vai responder apenas por ameaça.

De acordo com o juiz de instrução, que foi requerida por três arguidos e pela mãe da vítima, os sete homens acusados da morte de Igor Silva, 26 anos, "não souberam refrear os seus impulsos violentos, motivados por um desejo de vingança, numa escalada de violência, por motivos relacionados com desentendimentos familiares".

A mulher e a filha de um dos arguidos, juntamente com uma terceira arguida, serão julgadas por ofensas contra uma jovem.