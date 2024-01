Mais de 6 mil crianças podem ficar sem creche gratuita

Mais de seis mil crianças que frequentam creches privadas gratuitamente estão em risco de perder esse direito.

O alerta é feito na Renascença pela presidente da Associação de Creches e Pequenos Estabelecimentos de Ensino Particular (ACPEEP).

Susana Batista denuncia que o Governo não atualizou a comparticipação por criança e os estabelecimentos admitem ter de abandonar o programa Creche Feliz.

“Se o Estado não der o valor suficiente que permita a sustentabilidade do equipamento com estes valores, então as creches vão ter que desistir e procurar a receita noutro lado. O risco é não conseguirmos disponibilizar o número de vagas necessárias para que as crianças possam frequentar de forma gratuita”, afirma a presidente da ACPEEP.

Susana Batista diz que o número de crianças que podem ser afetadas pode ser superior a seis mil.

“Esse número real só a Segurança Social pode dar. Posso dizer que, pelo menos, seis mil vagas no ano passado já estavam adjudicadas para a gratuitidade. Eu penso que o número será superior”, sublinha.

A presidente da Associação de Creches e Pequenos Estabelecimentos de Ensino Particular defende um aumento da comparticipação de 6% para cerca de 500 euros mensais, por criança, para fazer face ao aumento dos custos, nomeadamente da subida do salário mínimo nacional.