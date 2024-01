Um militar da Guarda Nacional Republicana (GNR) está em estado grave, depois de ter sido atropelado esta terça-feira à tarde na Estrada Nacional 4, no concelho de Arraiolos.

De acordo com o Comando Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo, o militar estaria a sinalizar uma situação com um pesado de mercadorias, quando foi colhido por um veículo ligeiro.

No local, estão uma viatura de emergência médica (VMER) de Évora e equipas dos bombeiros.

A Estrada Nacional 4 está cortada nos dois sentidos, na zona de Arraiolos, e até ao momento ainda não há previsão de reabertura da circulação.