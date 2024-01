Funcionários da Câmara do Porto acusados de corrupção

O Ministério Público acusou três técnicos do urbanismo da Câmara do Porto de acelerar processos de construção a troco de vantagens financeiras pagas por empresários e arquitetos, avança, esta terça-feira, o " Jornal de Notícias".

Um dos funcionários envolvidos é Paulo Malafaia, empresário que está atualmente em prisão preventiva e cujo nome está associado a outros dois processos: a operação Babel e o processo Vórtex.

Ainda segundo a publicação, entre os 16 arguidos estão três funcionários ligados à Direção Municipal de Urbanismo da autarquia do Porto identificado como Silva C., Ricardo M. e Rodolfo N.

Estes funcionários, de acordo com a acusação, citada pelo jornal, teriam usado indevidamente os seus poderes e conhecimentos técnicos para influenciar e acelerar atos administrativos relacionados com licenciamentos urbanísticos, em troca de benefícios patrimoniais acordados com os restantes arguidos.