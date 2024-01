Buscas na Madeira. Interrogatórios devem começar na quarta-feira

Os interrogatórios estavam previstos começarem no sábado, mas foram inicialmente adiados para segunda-feira. Contudo, os advogados exigiram ver os documentos apreendidos nas buscas, o que voltou a adiar as audições para hoje, segundo fonte judicial.

Os três detidos no âmbito da operação anti-corrupção na Madeira deverão começar a ser ouvidos pelo juiz na quarta-feira, no Campus da Justiça, em Lisboa, uma semana após a detenção.

A operação também atingiu o presidente do Governo Regional (PSD/CDS-PP), Miguel Albuquerque, que foi constituído arguido e oficializou na segunda-feira a renúncia ao cargo, que tinha anunciado na sexta-feira.

Em causa estão suspeitas de corrupção ativa e passiva, participação económica em negócio, prevaricação, recebimento ou oferta indevidos de vantagem, abuso de poderes e tráfico de influência, segundo a PJ.

O Ministério Público refere que o presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque (PSD), o ex-presidente da Câmara Municipal do Funchal Pedro Calado (PSD) e o líder do grupo de construção AFA, Avelino Farinha, estabeleceram, “ao longo do tempo, uma relação de particular proximidade e confiança” que terá beneficiado aquele grupo empresarial “ao arrepio das regras da livre concorrência e da contratação pública”.

Entre os contratos alvo de investigação criminal, de acordo com os documentos judiciais estão a concessão de serviço público de transporte rodoviário de passageiros na ilha da Madeira, a concessão do Teleférico do Curral das Freiras, o projeto da Praia Formosa e o Funchal Jazz 2022-2023.

O diretor nacional da Polícia Judiciária deu esta terça-feira uma conferência de imprensa para esclarecer alguns contornos da operação.

Luís Neves disse que não houve fugas de informação, os inspetores da Polícia Judiciária (PJ) viajaram sozinhos para a Madeira e a operação estava a ser preparada desde o final de setembro.