Banco de Portugal alerta para telefonemas fraudulentos que imitam o seu número telefónico

O Banco de Portugal (BdP) emitiu esta terça-feira um alerta sobre chamadas telefónicas feitas por indivíduos que dizem ser seus colaboradores, usando um sistema que imita o número de telefone do banco central, em que convidam os visados a instalar uma aplicação fraudulenta.

Num comunicado de alerta, o BdP, relata que, nos casos que chegaram ao seu conhecimento, os destinatários destas chamadas são informados de "que as suas contas bancárias foram alvo de "phishing" e que para as salvaguardarem devem instalar uma aplicação nos seus dispositivos móveis".

"Estes contactos são realizados de um número de telefone que imita ("spoofing") o número de telefone geral do Banco de Portugal (213 130 000)", sublinha o mesmo comunicado, alertando que se trata de uma utilização indevida do nome e da imagem do banco.